"Зенит" выиграл первый круг РПЛ

Петербургский "Зенит" выиграл первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые за 15 туров чемпионата набрали 39 очков, одержав 12 побед и три раза сыграв вничью. Подопечные Сергея Семака опережают московский "Спартак", идущий на второй строчке, на семь баллов.
На третьей строчке расположился ЦСКА с 29 очками, у "Ростова", идущего четвертым, столько же. За ними следуют московское "Динамо" (26), "Краснодар" (24) и грозненский "Ахмат" (23). Замыкают таблицу воронежский "Факел" (12 очков), столичный "Локомотив" (12), подмосковные "Химки" (9) и московское "Торпедо" (6).
Игры 16-го тура пройдут с 4 по 6 ноября, 17-го – с 11 по 13 ноября, после чего начнется перерыв. Ранее бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал то, как в РПЛ используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
"Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11 метровых. Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на goal line technology (система определения взятия ворот) у нас денег нет, хотя она дешевле стоит", — сказал Аршавин.