"Зенит" выиграл первый круг РПЛ

"Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11 метровых. Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на goal line technology (система определения взятия ворот) у нас денег нет, хотя она дешевле стоит", — сказал Аршавин.