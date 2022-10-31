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29 минут назад

"Зенит" установил рекорд по голам после первого круга в РПЛ

Газета.Ru

Петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Зенит" установил рекорд по голам после первого круга в РПЛ
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

Как сообщает Opta, сине-бело-голубые с 44 забитыми мячами установил новый рекорд по голам после первого круга чемпионата. По среднему владению мячом "Зенит" повторил рекорд "Краснодара" сезона-2018/19 (63%). Подопечные Сергея Семака пропустили меньше всех в первом круге - пять мячей. После первого круга РПЛ "Зенит" опережает московский "Спартак", идущий на второй строчке, на семь баллов.

На третьей позиции расположился ЦСКА с 29 очками, у "Ростова", идущего на четвертом месте, столько же. За ними следуют московское "Динамо" (26), "Краснодар" (24) и грозненский "Ахмат" (23). Замыкают таблицу воронежский "Факел" (12 очков), столичный "Локомотив" (12), подмосковные "Химки" (9) и московское "Торпедо" (6). Замыкают таблицу воронежский "Факел" (12 очков), столичный "Локомотив" (12), подмосковные "Химки" (9) и московское "Торпедо" (6).

Ранее бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал то, как в РПЛ используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

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