Эксперты оценили шансы «Барселоны» выиграть Лигу Европы

«Барселона» не попала в плей-офф турнира после того, как «Интер» в своём матче 5-го тура обыграл «Викторию». Сам каталонский клуб потерпел поражение в матче с «Баварией» со счётом 0:3. Не помог даже Левандовски.

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Теперь команде предстоит сыграть в другом, менее престижном, турнире – Лиге Европы. Эксперты уверены, что команда попробует дойти как минимум финала. Основным претендентом на победу в ЛЕ аналитики считают «Арсенал» и предлагают поставить на него с коэффициент 5.50.

На победу «Барселоны» в Лиге Европы сезона-2022/2023 дают коэффициент 6.50. Следующей командой, достойной награды, букмекеры посчитали «Манчестер Юнайтед».