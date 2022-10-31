Португальский клуб попробует купить Роналду

Лиссабонский «Спортинг» в зимнее трансферное окно рассматривает возможность приобретения португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, португальский клуб зимой готов сделать предложение по 37-летнему нападающему. Ожидается, «Спортинг» может предложить «Манчестер Юнайтед» разделить зарплату португальца. При этом, большую часть заработной платы будет выплачивать «Спортинг».

Ранее сообщалось, что Роналду купил дорогую виллу в пригороде Лиссабона.

Трехэтажный дом стоимостью £18 млн находится в 40 минутах езды от столицы Португалии и расположен в престижном районе. Площадь имения футболиста составляет 2720 квадратных метров. Как пишет СМИ, особняк является самым дорогим объектом недвижимости такого рода в стране. Ожидается, что он будет полностью готов к Новому году.

Роналду — воспитанник «Спортинга» и после покупки виллы поблизости от столицы Португалии, где располагается клуб, может вернуться в родную команду.