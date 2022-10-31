Поль Погба пропустит чемпионат мира по футболу

Полузащитнику сборной Франции по футболу Полю Погба требуется восстановление после сентябрьской операции на колене, игрок пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в понедельник сообщила агент игрока Рафаэла Пимента в эфире телеканала Telefoot1.

"После медосмотров в воскресенье и понедельник с сожалением приходится сообщить, что Погба все еще требуется реабилитация после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к команде Франции в Катаре", - заявила Пимента.

Погба 29 лет, он является игроком итальянского "Ювентуса". За сборную Франции полузащитник выступает с 2013 года, в составе команды выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Также вместе с французской сборной Погба стал победителем Лиги наций в 2021 году и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.