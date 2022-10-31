Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Поль Погба пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года

ТАССиещё 3

Полузащитнику сборной Франции по футболу Полю Погба требуется восстановление после сентябрьской операции на колене, игрок пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в понедельник сообщила агент игрока Рафаэла Пимента в эфире телеканала Telefoot1.

Поль Погба пропустит чемпионат мира по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"После медосмотров в воскресенье и понедельник с сожалением приходится сообщить, что Погба все еще требуется реабилитация после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к команде Франции в Катаре", - заявила Пимента.

Погба 29 лет, он является игроком итальянского "Ювентуса". За сборную Франции полузащитник выступает с 2013 года, в составе команды выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Также вместе с французской сборной Погба стал победителем Лиги наций в 2021 году и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.

Футбол,Поль Погба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители