Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

Поль Погба вновь травмировался и рискует пропустить ЧМ-2022.

Недавно хавбек вернулся к тренировкам с «Ювентусом», восстановившись от травмы мениска, полученной в июле.

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, французский полузащитник получил новое повреждение. У Погба диагностирована травма мышц бедра, вызванная длительным периодом без игр. Поль пропустит не менее 10 дней.