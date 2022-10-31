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1 час назад

Наставник "Зенита" Семак объяснил, почему не хочет быть играющим тренером

Газета.Ruиещё 6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, возникает ли у него желание стать играющим тренером. Его слова передает «Советский Спорт».

Семак объяснил, почему не хочет быть играющим тренером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывают ли мысли выбежать на поле и помочь своей команде? Таких мыслей нет, потому что я точно не потяну. Мысли не приходят выйти на поле и каким-то образом помочь. А что касается состояния, то оно всегда напряженное у главного тренера, такая работа»,— сказал Семак.

В последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счетом 7:0. Голами отметились Иван Сергеев (дубль), Малком (дубль), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Эта победа упрочила лидерство сине-бело-голубых. Они продолжают опережать идущий вторым «Спартак» на семь очков. На третьей строчке располагается ЦСКА.

Стоит отметить, что это уже не первая разгромная победа «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. Ранее команда Семака крупно обыгрывала «Оренбург» (8:0), «Урал» (4:0) и «Локомотив» (5:0).

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