Семак объяснил, почему не хочет быть играющим тренером

«Бывают ли мысли выбежать на поле и помочь своей команде? Таких мыслей нет, потому что я точно не потяну. Мысли не приходят выйти на поле и каким-то образом помочь. А что касается состояния, то оно всегда напряженное у главного тренера, такая работа»,— сказал Семак.