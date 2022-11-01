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1 час назад

Экс-игрок "МЮ" считает, что Пиняеву нужно бежать любым способом в Европу

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву необходимо для продолжения карьеры выбрать европейский клуб.

Экс-игрок «МЮ»: Пиняеву нужно бежать любым способом в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к красно-зеленым?

У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», ― приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в девяти встречах, забив два гола.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Ранее французский журналист включил Сергея Пиняева в список игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу.

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