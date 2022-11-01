Экс-игрок «МЮ»: Пиняеву нужно бежать любым способом в Европу

«Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к красно-зеленым?



У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», ― приводит слова Канчельскиса Metaratings.