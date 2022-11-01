Экс-игрок «МЮ»: Пиняеву нужно бежать любым способом в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву необходимо для продолжения карьеры выбрать европейский клуб.
«Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к красно-зеленым?
У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», ― приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в девяти встречах, забив два гола.
В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Ранее французский журналист включил Сергея Пиняева в список игроков РПЛ, которые могут уехать в Европу.