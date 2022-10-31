Российский футболист Голдин задумался о гражданстве Сербии

«Задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких то действий », — сказал Голдин.