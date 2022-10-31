Российский футболист Голдин задумался о гражданстве Сербии

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин заявил, что задумывался о получении сербского гражданства. Его слова передает «Матч ТВ».
«Задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких то действий », — сказал Голдин.
17-летний Голдин выступает за молодежную команду «Црвены Звезды» с лета 2021 года. Его соглашение с сербской командой рассчитано до 31 января 2024 года. В 2018 году сыграл две товарищеские игры за сборную Сербии 2004 года рождения. В 2020 году получил приглашение в сборную России. С ней он провел два сбора.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее футбольный союз Боснии и Герцеговины на своем объявил об отмене товарищеского матча со сборной России.