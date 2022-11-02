«Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ по интересному показателю

«Манчестер Юнайтед» является лидером Английской премьер-лиги по интересному показателю. Команда Эрика тен Хага не потеряла ни одного очка в матчах текущего чемпионата, по ходу которых она вела в счёте. Соответствующую таблицу представил Yahoo! Sport.