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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ по интересному показателю

Евро-футбол.Руиещё 1

«Манчестер Юнайтед» является лидером Английской премьер-лиги по интересному показателю. Команда Эрика тен Хага не потеряла ни одного очка в матчах текущего чемпионата, по ходу которых она вела в счёте. Соответствующую таблицу представил Yahoo! Sport.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ по интересному показателю
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Следом за «Манчестер Юнайтед» идут «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Ливерпуль» и «Брентфорд» - они потеряли по 2 очка в играх, по ходу которых лидировали.

Худший показатель у «Лестера» - 14 потерянных зачётных баллов.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 6 ноября – против «Астон Виллы».

Футбол,Yahoo,Манчестер Юнайтед,
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