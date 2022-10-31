Украина призвала ФИФА отстранить Иран от участия в ЧМ

Исполком украинской федерации футбола призвал ФИФА исключить иранскую футбольную команду из ЧМ-2022, который начнется в Катаре 20 ноября. Об этом пишет Sky Sports.

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В федерации объяснили свою просьбу тем, что Иран якобы участвует в военном конфликте на Украине на стороне России.

Спортивные функционеры напомнили также о мнимых систематических нарушениях прав человека в республике, которые могут вступать в противоречие с основополагающими принципами Устава ФИФА.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Украины лишить Россию членства в УЕФА и ФИФА.