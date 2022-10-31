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39 минут назад

Украина призвала ФИФА отстранить Иран от участия в чемпионате мира

Илья Родин

Исполком украинской федерации футбола призвал ФИФА исключить иранскую футбольную команду из ЧМ-2022, который начнется в Катаре 20 ноября. Об этом пишет Sky Sports.

Украина призвала ФИФА отстранить Иран от участия в ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В федерации объяснили свою просьбу тем, что Иран якобы участвует в военном конфликте на Украине на стороне России.

Россию отстранили от мирового футбола

Спортивные функционеры напомнили также о мнимых систематических нарушениях прав человека в республике, которые могут вступать в противоречие с основополагающими принципами Устава ФИФА.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Украины лишить Россию членства в УЕФА и ФИФА.

Министр подчеркнул, что исключение российских спортсменов негативно скажется на развитии мирового спорта в целом.

Футбол,Олег Матыцин,Минспорт России,УЕФА,
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