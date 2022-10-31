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39 минут назад

«Рома» одержала волевую победу в матче Серии А с «Вероной»

Чемпионат.comиещё 1

В матче 12-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Вероной»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вероны» Павел Давидович. Результативную передачу отдал полузащитник хозяев Марко Фараони. На 36-й минуте Давидович получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сравнял счёт. На 88-й минуте встречи хавбек римского клуба Кристиан Вольпато забил победный гол. В концовке матча итоговый счёт установил форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави.

«Рома» набрала 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Верона» (5) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (32). Действующий чемпион Италии — «Милан».

Футбол,Николо Дзаньоло,Стефан Эль-шаарави,
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