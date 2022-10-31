Кокорин не сумел забить пенальти в матче за "Арис"

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не смог забить пенальти в матче девятого тура чемпионата Кипра против «Доксы». Об этом сообщает «Чемпионат».

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На 50-й минуте защитник «Доксы» Диего Месен сыграл рукой на линии своих ворот, получив красную карточку. Кроме того арбитр матча назначил пенальти в пользу «Ариса». Выполнить 11-метровый вызвался Кокорин, однако вратарь команды соперника Дамьян Шишковски угадал угол и отбил мяч. Позже, на 80-й минуте российского футболиста заменили.

Несмотря на неудачу Кокорина итоговый счет составил 2:1 в пользу «Ариса». Голы забили полузащитник Кароль Струски и защитник Франц Брорссона.