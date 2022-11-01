Тухель отклонил два предложения

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель признался, что ему требуется перерыв в карьере.
— Я отклонил два предложения, мне нужно немного времени для себя… Я еще не принял решения. Теперь мне пора сделать перерыв.
Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня, но это было не в моей власти, — приводит слова специалиста Sport Star.
Немецкий специалист в сентябре был уволен из «Челси», где работал с января прошлого года. С 2018 по 2020 год Тухель тренировал французский «Пари Сен Жермен», а до этого работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».