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1 час назад

Тухель отклонил два предложения

Матч ТВ

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель признался, что ему требуется перерыв в карьере.

Тухель отклонил два предложения
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

— Я отклонил два предложения, мне нужно немного времени для себя… Я еще не принял решения. Теперь мне пора сделать перерыв.

Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня, но это было не в моей власти, — приводит слова специалиста Sport Star.

Немецкий специалист в сентябре был уволен из «Челси», где работал с января прошлого года. С 2018 по 2020 год Тухель тренировал французский «Пари Сен Жермен», а до этого работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Футбол,Томас Тухель,
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