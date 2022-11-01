Тухель отклонил два предложения

— Я отклонил два предложения, мне нужно немного времени для себя… Я еще не принял решения. Теперь мне пора сделать перерыв.



Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня, но это было не в моей власти, — приводит слова специалиста Sport Star.