Ваноли допустил возвращение в «Спартак»

«Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — заявил Ваноли, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».