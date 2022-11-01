Ваноли допустил возвращение в «Спартак»

Бывший наставник столичного «Спартака» Паоло Ваноли вспомнил свою работу в московском клубе.
«Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — заявил Ваноли, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».
Итальянский специалист отметил, что скучает по «Спартаку». Паоло рассказал, что навсегда останется поклонником «красно-белых», отдельно выделив фанатов московской команды.
Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» во второй половине прошлого сезона, выиграв Фонбет Кубок России.