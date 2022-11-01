Канселу: «Мне нужно было время для адаптации»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высказался о потенциальном продолжении карьеры в английском клубе.
«Мне нужно было время для адаптации, однако теперь я намного сильнее интегрирован в команду. Я надеюсь, что смогу оставаться в «Манчестер Сити» много лет, ведь здесь я чувствую себя хорошо», - приводит слова спортсмена Фабрицио Романо.
На текущий момент коллектив из Манчестера занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера турнира в лице лондонского «Арсенала» составляет три очка. Отрыв от ближайшего преследователя, столичного «Тоттенхэма», также составляет три балла.