Левандовски обозначил главного соперника «Барселоны»

Звездный центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о противостоянии с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.
«Кто наш главный соперник? Конечно, это мадридский «Реал». Я уверен, что у «Барселоны» все сложится хорошо в нынешнем сезоне Ла Лиги. Мы сможем победить мадридцев в нужное время», - цитирует польского голеадора AS.
Напомним, что в последнем «эль класико» каталонцы проиграли «королевскому» клубу со счетом 1:3.
После 12 туров Ла Лиги «Барселона» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Реала» на один балл.