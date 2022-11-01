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57 минут назад

Левандовски обозначил главного соперника «Барселоны»

Евро-футбол.Ру

Звездный центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о противостоянии с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

Левандовски обозначил главного соперника «Барселоны»
Фото: ТАССТАСС

«Кто наш главный соперник? Конечно, это мадридский «Реал». Я уверен, что у «Барселоны» все сложится хорошо в нынешнем сезоне Ла Лиги. Мы сможем победить мадридцев в нужное время», - цитирует польского голеадора AS.

Напомним, что в последнем «эль класико» каталонцы проиграли «королевскому» клубу со счетом 1:3.

После 12 туров Ла Лиги «Барселона» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Реала» на один балл.

Футбол,Роберт Левандовски,Реал,
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