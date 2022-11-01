Левандовски обозначил главного соперника «Барселоны»

«Кто наш главный соперник? Конечно, это мадридский «Реал». Я уверен, что у «Барселоны» все сложится хорошо в нынешнем сезоне Ла Лиги. Мы сможем победить мадридцев в нужное время», - цитирует польского голеадора AS.