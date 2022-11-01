Гари Невилл раскритиковал поведение Роналду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в роли эксперта на британском телевидении, высказался об инциденте с Криштиану Роналду. Перед матчем против лондонского «Вест Хэма» португалец не пожал Невиллу руку.

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«Криштиану не ведет себя как тот, кто играл со мной за «МЮ», - передает слова эксперта портал Goal.com.

Криштиану не стал приветствовать Гари, поскольку португальцу не понравилась критика экс-одноклубника в свой адрес.