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50 минут назад

Гари Невилл высказался о поведении Роналду

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в роли эксперта на британском телевидении, высказался об инциденте с Криштиану Роналду. Перед матчем против лондонского «Вест Хэма» португалец не пожал Невиллу руку.

Гари Невилл раскритиковал поведение Роналду
Фото: ТАССТАСС

«Криштиану не ведет себя как тот, кто играл со мной за «МЮ», - передает слова эксперта портал Goal.com.

Криштиану не стал приветствовать Гари, поскольку португальцу не понравилась критика экс-одноклубника в свой адрес.

В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти поединках Премьер-лиги, в которых забил всего один мяч.

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