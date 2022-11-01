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1 час назад

"Динамо" планирует вернуть своего игрока, который летом перешел в "Болонью"

Газета.Ru

В «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении полузащитника Николы Моро нынешней зимой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» планирует вернуть перешедшего в «Болонью» игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этим летом хорват перешел в итальянский клуб на правах аренды. Его контракт предусматривает опцию выкупа. В текущем сезоне полузащитник провел за «Болонью» три матча в чемпионате страны и один в Кубке.

Стоит отметить, что в приглашении Моро был заинтересован лично наставник команды Синиша Михайлович. В начале сентября ему пришлось оставить свой пост из-за проблем со здоровьем. Новый главный тренер команды, Тиаго Мотта, доверит другим футболистам место в составе.

Вчера сборная Хорватии опубликовала расширенный список игроков на предстоящий чемпионат мира. В нем не оказалось фамилии 24-летнего полузащитника «Динамо».

В текущем сезоне Моро принял участие в шести матчах команды в Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счет две голевые передачи. В последнем матче против «Спартака» 24-летний игрок за две минуты сумел получить две желтые карточки и был удален с поля.

Ранее Константин Тюкавин заявил, что не хочет, чтобы Арсен Захарян уходил в «Челси».

Футбол,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Никола Моро,Динамо,Спартак,
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