«Динамо» планирует вернуть перешедшего в «Болонью» игрока

В «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении полузащитника Николы Моро нынешней зимой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Этим летом хорват перешел в итальянский клуб на правах аренды. Его контракт предусматривает опцию выкупа. В текущем сезоне полузащитник провел за «Болонью» три матча в чемпионате страны и один в Кубке.

Стоит отметить, что в приглашении Моро был заинтересован лично наставник команды Синиша Михайлович. В начале сентября ему пришлось оставить свой пост из-за проблем со здоровьем. Новый главный тренер команды, Тиаго Мотта, доверит другим футболистам место в составе.

Вчера сборная Хорватии опубликовала расширенный список игроков на предстоящий чемпионат мира. В нем не оказалось фамилии 24-летнего полузащитника «Динамо».

В текущем сезоне Моро принял участие в шести матчах команды в Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счет две голевые передачи. В последнем матче против «Спартака» 24-летний игрок за две минуты сумел получить две желтые карточки и был удален с поля.