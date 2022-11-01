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28 минут назад

Экс-вратарь сборной России Нигматуллин: Мы просто-напросто потеряем сборную

Деловая газета "Взгляд"

Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин выразил озабоченность сложившейся ситуацией на международной спортивной арене, в связи с которой российские национальные команды не могут выступать на официальных международных соревнованиях.

Нигматуллин предрек незавидное будущее сборной России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сказал Нигматуллин «Газете.Ru», ситуация удручающая, особенно учитывая то, что она может затянуться на большое время, и Россия может потерять сборную, поскольку без международных соревнований ее уровень будет постоянно падать.

По его словам, решение Боснии об отказе не удивило, поскольку сейчас спорт и политика очень связаны.

«Пока политическая ситуация будет такой, как сейчас, международного спорта России не видать, к огромному сожалению. Поэтому будем встречаться со странами, которые готовы на свой страх и риск играть с Россией», – заявил Нигматуллин.

Напомним, в понедельник исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины решил отказаться от проведения товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Футбол,Руслан Нигматуллин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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