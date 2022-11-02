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51 минуту назад

Месси назвал цель выступления в ПСЖ

Lenta.ruиещё 2

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси назвал цель выступления во французском клубе. Об этом сообщает L’Équipe.

Месси назвал цель выступления в ПСЖ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 35-летний нападающий часто говорит внутри команды о желании взять крупный трофей с ПСЖ. Месси не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Месси новый контракт. Команда готовит соглашение до 2024 года с возможностью продления на год. На данный момент французы работают над финансовым аспектом потенциальной сделки.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Футбол,Лионель Месси,
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