Месси назвал цель выступления в ПСЖ

Отмечается, что 35-летний нападающий часто говорит внутри команды о желании взять крупный трофей с ПСЖ. Месси не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Ранее сообщалось , что ПСЖ предложит Месси новый контракт. Команда готовит соглашение до 2024 года с возможностью продления на год. На данный момент французы работают над финансовым аспектом потенциальной сделки.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.