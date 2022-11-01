Юран назвал «Химки» главным разочарованием первого круга РПЛ

«Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР», — заявил Юран « Чемпионату ».

По словам эксперта, он разочарован падению «Химок» с седьмого места в зону вылета. Тренер признался, что не знает, сможет ли подмосковный клуб сохранить свою прописку в РПЛ, ведь команда «тонет».