Юран назвал «Химки» главным разочарованием первого круга РПЛ

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран оценил результаты подмосковного клуба в первой половине сезона РПЛ.
«Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР», — заявил Юран «Чемпионату».
По словам эксперта, он разочарован падению «Химок» с седьмого места в зону вылета. Тренер признался, что не знает, сможет ли подмосковный клуб сохранить свою прописку в РПЛ, ведь команда «тонет».
«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе девять набранных очков после 15 туров.