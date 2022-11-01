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1 час назад

Юран назвал «Химки» главным разочарованием первого круга РПЛ

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран оценил результаты подмосковного клуба в первой половине сезона РПЛ.

Юран назвал "Химки" главным разочарованием первого круга РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР», — заявил Юран «Чемпионату».

По словам эксперта, он разочарован падению «Химок» с седьмого места в зону вылета. Тренер признался, что не знает, сможет ли подмосковный клуб сохранить свою прописку в РПЛ, ведь команда «тонет».

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе девять набранных очков после 15 туров.

Футбол,Сергей Юран,
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