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31 минуту назад

Защитник "Баварии" Павар лишился прав за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru

Защитник сборной Франции и "Баварии" Бенжамен Павар лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Bild.

Защитник "Баварии" Павар лишился прав за вождение в нетрезвом виде
Фото: TwitterTwitter

По данным источника, около шести недель назвал Павара задержала полиция за вождение в нетрезвом виде. Сообщается, что санкции также последовали со стороны мюнхенского клуба - директор "Баварии" Хасан Салихамиджич настоял на взыскании с французского футболиста пятизначной суммы в качестве штрафа.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Павар принял участие в 10-и встречах, в которых ему удалось забить один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Павара составляет €30 млн.

Ранее экс-футболист сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франк Рибери объявил о завершении карьеры.

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