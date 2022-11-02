Петржела считает форварда "Спартака" Соболева качественной заменой Дзюбе

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем столичного «Спартака» Александре Соболеве.
По его мнению, форвард сможет помочь Сергею Семаку решить проблему качественного завершения атак.
«Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы.
Если Сооблев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае. Сколько за него заплатить? €10 млн можно за него отдать», — приводит слова Петржелы Sport24.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в 14 матчах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.
На замену Артему Дзюбе «Зенит» приобрел сразу двух форвардов — Ивана Сергеева и Матео Кассьерру. На двоих в текущем чемпионате они забили шесть голов. А Дзюба перешел в турецкую «Адану Демирспор» и в своем дебютном матче смог отметиться забитым мячом.