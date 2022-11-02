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1 час назад

Экс-тренер "Зенита" Петржела считает форварда "Спартака" Соболева качественной заменой Дзюбе

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем столичного «Спартака» Александре Соболеве.

Петржела считает форварда "Спартака" Соболева качественной заменой Дзюбе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, форвард сможет помочь Сергею Семаку решить проблему качественного завершения атак.

«Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы.

Если Сооблев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае. Сколько за него заплатить? €10 млн можно за него отдать», — приводит слова Петржелы Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в 14 матчах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

На замену Артему Дзюбе «Зенит» приобрел сразу двух форвардов — Ивана Сергеева и Матео Кассьерру. На двоих в текущем чемпионате они забили шесть голов. А Дзюба перешел в турецкую «Адану Демирспор» и в своем дебютном матче смог отметиться забитым мячом.

Футбол,Властимил Петржела,Сергей Семак,Иван Сергеев,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
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