Петржела считает форварда "Спартака" Соболева качественной заменой Дзюбе

«Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы.



Если Сооблев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае. Сколько за него заплатить? €10 млн можно за него отдать», — приводит слова Петржелы Sport24.