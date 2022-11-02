Салихова рассказала, почему Ваноли ушел из "Спартака"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о причине ухода итальянского тренера Паоло Ваноли из команды по окончании прошлого сезона.
«Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за восемь и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.
Ваноли на посту главного тренера команды сменил Гильермо Абаскаль. После 15 туров красно-белые идут на 2-м месте, уступая «Зениту» 7 очков.
Ранее Паоло Ваноли сообщил о возможном возвращении в «Спартак».