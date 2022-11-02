Божович: я легенда российского футбола

Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком — что за [ерунда]? Я занял с «Амкаром» четвёртое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», — цитирует тренера «РБ Спорт».