Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику

ТАССиещё 3

Международная федерация футбола (ФИФА) старается уважать все мнения и убеждения, не давая моральных уроков остальному миру, и надеется, что участники чемпионата мира в Катаре последуют данному примеру и не станут втягивать игру в идеологические или политические баталии. Об этом говорится в письме президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Фатимы Самуры участникам турнира, которое в пятницу приводит британский телеканал Sky Sports.

ФИФА обратилась к участникам чемпионата мира в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Чемпионат мира по футболу в Катаре уже не за горами, и волнение по поводу главного футбольного события в мире растет. Вы несете на своих плечах надежды и мечты своей родной страны и всего ее народа. ФИФА хотела бы заверить вас, что в Катаре было подготовлено все для того, чтобы у каждой страны-участницы были наилучшие шансы на достижение успеха. Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что наша игра не живет в вакууме, мы в равной степени осознаем, что во всем мире существует множество вызовов и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол в каждую существующую идеологическую или политическую битву", - говорится в письме.

Видео дня

"В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не раздавая моральных уроков остальному миру. Одной из величайших сторон мира является само его разнообразие, и если инклюзивность что-то значит, то это именно уважение к разнообразию. Ни один народ, культура или нация не "лучше" любого другого. Этот принцип является краеугольным камнем взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из основных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, давайте все запомним это и позволим футболу занять центральное место", - добавили в ФИФА.

Ранее исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с "систематическими проявлениями нарушений прав человека" и "вероятную причастность" к специальной военной операции на Украине.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления. Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября.

Футбол,Джанни Инфантино,УЕФА,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители