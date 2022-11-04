ФИФА обратилась к участникам чемпионата мира в Катаре

"Чемпионат мира по футболу в Катаре уже не за горами, и волнение по поводу главного футбольного события в мире растет. Вы несете на своих плечах надежды и мечты своей родной страны и всего ее народа. ФИФА хотела бы заверить вас, что в Катаре было подготовлено все для того, чтобы у каждой страны-участницы были наилучшие шансы на достижение успеха. Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что наша игра не живет в вакууме, мы в равной степени осознаем, что во всем мире существует множество вызовов и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол в каждую существующую идеологическую или политическую битву", - говорится в письме.