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1 час назад

Виктор Мозес вернулся в расположение "Спартака"

Газета.Ruиещё 1

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Виктор Мозес вернулся в расположение "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве. С возвращением, Вик», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что Мозес успешно прооперирован в Германии.

Мозес получил травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (2:0). Футболист покинул поле на носилках. В скором времени было объявлено, что у игрока диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице. У красно-белых 32 очка, у лидирующего «Зенита» в активе 39 очков. Третье место занимает ЦСКА, у «армейцев» 29 очков.

В минувшем туре красно-белые обыграли «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный гол забил Квинси Промес. После этого он вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Сочи» на выезде.

Футбол,Виктор Мозес,Торпедо,Зенит,Спартак,
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