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45 минут назад

У Месси холодно реагируют на попытки «Барселоны» навести мосты

Евро-футбол.Руиещё 2

Лионель Месси и его отец не контактировали с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой после прошлогоднего ухода футболиста. Некоторые представители каталонского клуба пытаются навести мосты с окружением Месси, но встречают холодную реакцию. Об этом BBC рассказал журналист Гиллем Балаге.

У Месси холодно реагируют на попытки «Барселоны» навести мосты
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ». Действующий контракт связывает аргентинского форварда с клубом Лиги 1 до конца сезона 2022/2023. В соглашении прописана опция продления на один год, но реализовать её парижане могут только с согласия футболиста.

Ранее сообщалось, что решение о своём будущем Лионель Месси будет принимать уже после чемпионата мира.

Футбол,Лионель Месси,
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