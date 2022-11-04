У Месси холодно реагируют на попытки «Барселоны» навести мосты

Лионель Месси и его отец не контактировали с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой после прошлогоднего ухода футболиста. Некоторые представители каталонского клуба пытаются навести мосты с окружением Месси, но встречают холодную реакцию. Об этом BBC рассказал журналист Гиллем Балаге.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ». Действующий контракт связывает аргентинского форварда с клубом Лиги 1 до конца сезона 2022/2023. В соглашении прописана опция продления на один год, но реализовать её парижане могут только с согласия футболиста.