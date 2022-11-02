Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря и откроется игрой между сборными хозяйки мероприятия и Эквадора. «Рамблер» публикует обнародованное ФИФА расписание матчей.

Для Катара это первый в истории чемпионат мира по футболу. Из-за сильной летней жары в стране игры будут проходить с конца ноября по середину декабря. По правилам Катар, как принимающая у себя «мундиаль» страна, получил прямую путевку в финальную часть соревнований. В ней принимают участие 32 сборные со всех континентов, прошедшие предварительный отбор.

Начнется чемпионат мира традиционными играми групповой стадии. В период с 21 ноября по 2 декабря будут сыграны матчи в восьми группах, в каждой из которых по четыре команды. Затем по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 декабря, полуфинальные - 13-14 декабря. А финальный матч зрители смогут увидеть 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Фаворитами турнира также называют сборные Бразилии и Аргентины. Команда России к участию не допущена.

Групповой турнир

1 тур

Рамблер

2 тур

Рамблер

3 тур

Рамблер

1/8 финала

Рамблер

1/4 финала

Рамблер

1/2 финала

Рамблер

Матч за третье место

Рамблер

Финал