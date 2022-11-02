Экс-игрок "Амкала" Прокопьев заявил о готовности прибыть в сборную России

Бывший полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев, подписавший контракт с болгарским «Ботевом», рассказал, что если Валерий Карпин пригласит его в расположение сборной России, то немедленно купит билет на самолет и прилетит. Его слова передает «Матч ТВ».

Фото: Пресс-служба "Ботева" Пресс-служба "Ботева"

«Готов ли я приехать в сборную, если позвонит Карпин? Конечно, готов. Я сам себе возьму билет из Болгарии и сразу же полечу», — сказал Прокопьев.

Прокопьев прошел академии петербургского «Зенита» и московского «Строгино». С лета 2021 года он стал игроком блогерской команды 2DROTS, а через полгода перешел в «Амкал».