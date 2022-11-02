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14 минут назад

Экс-игрок "Амкала" Прокопьев заявил о готовности немедленно прибыть в сборную России

Газета.Ruиещё 1

Бывший полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев, подписавший контракт с болгарским «Ботевом», рассказал, что если Валерий Карпин пригласит его в расположение сборной России, то немедленно купит билет на самолет и прилетит. Его слова передает «Матч ТВ».

Экс-игрок "Амкала" Прокопьев заявил о готовности прибыть в сборную России
Фото: Пресс-служба "Ботева"Пресс-служба "Ботева"

«Готов ли я приехать в сборную, если позвонит Карпин? Конечно, готов. Я сам себе возьму билет из Болгарии и сразу же полечу», — сказал Прокопьев.

Прокопьев прошел академии петербургского «Зенита» и московского «Строгино». С лета 2021 года он стал игроком блогерской команды 2DROTS, а через полгода перешел в «Амкал».

Напомним, что в сезоне-2022/23 медийные команды «Амкал» и 2DROTS впервые были приглашены к участию в розыгрыше Кубка России. «Амкал» дошел до раунда 1/64, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. 2DROTS покинули турнир на стадии 1/128, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» также в серии пенальти.

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