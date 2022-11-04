Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»

«ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. У «Пари НН» же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты в этой игре. Если у «Пари НН» срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто», — приводит слова Тихонова Metaratings.