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1 час назад

Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».

Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Тихонов назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, отметив, что многое будет зависеть от того, смогут ли вернуться в строй травмированные игроки «Пари НН».

«ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. У «Пари НН» же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты в этой игре. Если у «Пари НН» срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч ЦСКА — «Пари НН» состоится завтра, 5 ноября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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