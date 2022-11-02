«Аталанта» установила ценник на Малиновского

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может покинуть клуб. По сведениям Il Giorno, уже три клуба Английской премьер-лиги проявляют интерес к хавбеку. Ранее подписать игрока хотели «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», сейчас в борьбу за Малиновского включился «Ноттингем Форест».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Источник сообщает, что «Аталанта» не против ухода футболиста. Клуб готов рассмотреть предложения в размере 15 миллионов евро. Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 28 млн евро.