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1 час назад

«Аталанта» установила ценник на Малиновского

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может покинуть клуб. По сведениям Il Giorno, уже три клуба Английской премьер-лиги проявляют интерес к хавбеку. Ранее подписать игрока хотели «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», сейчас в борьбу за Малиновского включился «Ноттингем Форест».

«Аталанта» установила ценник на Малиновского
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Источник сообщает, что «Аталанта» не против ухода футболиста. Клуб готов рассмотреть предложения в размере 15 миллионов евро. Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 28 млн евро.

В этом сезоне Малиновский провел 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Футбол,Руслан Малиновский,
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