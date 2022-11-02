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46 минут назад

Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений

Евро-футбол.Ру

Защитник «Лиона» Жером Боатенг узнал наказание по делу о нападении на свою девушку Шерин Зенлер.

Боатенг признан виновным в нанесении телесных повреждений
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации Tagesschau, окружной суд Мюнхена вынес приговор чемпиону мира в апелляционном процессе за нанесение телесных повреждений. Суд наложил наказание в размере 120 дневных штрафов в размере 10 000 евро. Отметим, ранее футболист подал апелляцию на приговор, по которому в сентябре прошлого года спортсмена обязали выплатить около двух миллионов евро за нападение на мать своих детей в 2018 году.

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Боатенг вышел в поле лишь в трёх играх.

Футбол,Жером Боатенг,
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