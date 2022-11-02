Аршавин и Смертин получили сертификаты УЕФА для футбольных менеджеров

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Алексей Смертин закончили магистерскую программу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP), сообщил в соцсетях другой экс игрок национальной команды Дмитрий Булыкин.
Программа UEFA MIP создана для с целью дать экс футболистам сборных знания, которые помогут им использовать свой опыт в административной работе.
— Поздравляю Андрея Аршавина и Алексея Смертина с получением диплома UEFA MIP. Кто, если не мы! — написал Булыкин.
Смертин занимает должность руководителя проектного офиса Российского футбольного союза (РФС) по устойчивому развитию.
Аршавин с января 2022 года является заместителем генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».Булыкин получил данный диплом в 2019 году.