Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Аршавин и Алексей Смертин получили сертификаты УЕФА для футбольных менеджеров

Матч ТВ

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Алексей Смертин закончили магистерскую программу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP), сообщил в соцсетях другой экс игрок национальной команды Дмитрий Булыкин.

Аршавин и Смертин получили сертификаты УЕФА для футбольных менеджеров
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Программа UEFA MIP создана для с целью дать экс футболистам сборных знания, которые помогут им использовать свой опыт в административной работе.

— Поздравляю Андрея Аршавина и Алексея Смертина с получением диплома UEFA MIP. Кто, если не мы! — написал Булыкин.

Смертин занимает должность руководителя проектного офиса Российского футбольного союза (РФС) по устойчивому развитию.

Аршавин с января 2022 года является заместителем генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».Булыкин получил данный диплом в 2019 году.

Футбол,Андрей Аршавин,Дмитрий Булыкин,Алексей Смертин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители