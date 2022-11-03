Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

«Ювентус» на своем поле принимает «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче идет второй тайм, туринцы проигрывают со счетом 1:2.

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По ходу в матче в составе гостей отличился Килиан Мбаппе. Этот гол стал для него 40-м в Лиге чемпионов.

Как сообщает Opta Sports, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, достигшим отметки в 40 забитых мячей. На момент матча ему исполнилось 23 года, 10 месяцев и 13 дней.