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1 час назад

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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«Ювентус» на своем поле принимает «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче идет второй тайм, туринцы проигрывают со счетом 1:2.

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

По ходу в матче в составе гостей отличился Килиан Мбаппе. Этот гол стал для него 40-м в Лиге чемпионов.

Как сообщает Opta Sports, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, достигшим отметки в 40 забитых мячей. На момент матча ему исполнилось 23 года, 10 месяцев и 13 дней.

Прежнее достижение по данному показателю принадлежало Лионелю Месси. Аргентинец достиг отметки в 40 голов в ЛЧ в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Футбол,Лионель Месси,
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