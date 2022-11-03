Агент вратаря "Байера" Лунева: футболист не планирует возвращаться в Россию

"Не представляю, что Лунев вернется в "Зенит". Подобных предложений со стороны "Зенита" не поступало, а смысла фантазировать не вижу. Основная задача Андрея — остаться в Европе. Будет ли он в "Байере", в Германии или начнет искать другой вариант, покажет время. До 1 января Лунев не может вести переговоры с другими клубами, но предварительная работа проводится. Желания возвращаться в Российскую Премьер-Лигу просто нет. И дело вообще не в "Зените". Бирюков говорит — Лунев мог бы играть в Питере. Мог бы, да. Дальше что? Он играл, был одним из лучших вратарей РПЛ, трижды становился чемпионом. Но вопрос, нужно ли это и какая будет мотивация", — передает слова агента "РБ Спорт".