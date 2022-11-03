Агент вратаря "Байера" Лунева: футболист не планирует возвращаться в Россию

Агент вратаря немецкого "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов ответил на заявление тренера голкиперов "Зенита" Михаила Бирюкова о том, что футболисту нужно вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и клуб из Санкт-Петербурга.
"Не представляю, что Лунев вернется в "Зенит". Подобных предложений со стороны "Зенита" не поступало, а смысла фантазировать не вижу. Основная задача Андрея — остаться в Европе. Будет ли он в "Байере", в Германии или начнет искать другой вариант, покажет время. До 1 января Лунев не может вести переговоры с другими клубами, но предварительная работа проводится. Желания возвращаться в Российскую Премьер-Лигу просто нет. И дело вообще не в "Зените". Бирюков говорит — Лунев мог бы играть в Питере. Мог бы, да. Дальше что? Он играл, был одним из лучших вратарей РПЛ, трижды становился чемпионом. Но вопрос, нужно ли это и какая будет мотивация", — передает слова агента "РБ Спорт".
До перехода в "Байер" Лунев выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Зенит". Он играл за сине-бело-голубых с 2017 по 2021 год. В составе клуба с берегов Невы вратарь трижды становился победителем чемпионата России и один раз выигрывал Кубок страны. Он перебрался в "Байер" летом 2021 года. Лунев является запасным вратарем "Байера" и практически не выходит на поле. В сезоне-2021/22 россиянин провел за немецкий клуб по одному матчу в Лиге Европы и чемпионате Германии. Он дебютировал за "Байер" в игре против венгерского "Ференцвароша" в Лиге Европы и пропустил один гол. В бундеслиге первый свой матч Лунев провел против "Фрайбурга" и также пропустил один гол. По результатам сезона "Байер" завоевал бронзу чемпионата.
Ранее Смирнов, агент Лунева, ответил на вопрос о том, чего стоит ожидать его клиенту с назначением нового наставника — испанца Хаби Алонсо.
"Сменился главный тренер, никто не знает, что будет завтра, какое будет отношение. Может, завтра ему скажут: "Ты россиянин, езжай на родину". Строить сейчас какие-то планы сложно", — сказал агент.