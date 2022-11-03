Орещук обвинил Писарева в том, что он за месяц вогнал "Химки" в пике

"Еще недавно в "Химках" была шикарная атмосфера. Мне рассказывали, что футболисты специально приезжали на стадион за пару часов до начала тренировки. Чтобы просто пообщаться, посмеяться. Сегодня этого даже близко нет. Вместо сплоченного коллектива разрозненная группа футболистов. Приехали, потренировались — и сразу по домам. При Юране там был порядок. Писарев за месяц умудрился вогнать "Химки" в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом, выкрутил шурупчики, гаечки и оставил команду в разобранном виде. При Гогниеве падение продолжилось. Куда-то не в ту сторону "Химки" развернуло", - цитирует Орещука "Спорт-Экспресс".