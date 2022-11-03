Орещук обвинил Писарева в том, что он за месяц вогнал "Химки" в пике

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук поделился мнением о ситуации в подмосковных "Химках".
"Еще недавно в "Химках" была шикарная атмосфера. Мне рассказывали, что футболисты специально приезжали на стадион за пару часов до начала тренировки. Чтобы просто пообщаться, посмеяться. Сегодня этого даже близко нет. Вместо сплоченного коллектива разрозненная группа футболистов. Приехали, потренировались — и сразу по домам. При Юране там был порядок. Писарев за месяц умудрился вогнать "Химки" в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом, выкрутил шурупчики, гаечки и оставил команду в разобранном виде. При Гогниеве падение продолжилось. Куда-то не в ту сторону "Химки" развернуло", - цитирует Орещука "Спорт-Экспресс".
Юран был уволен из "Химок" в начале августа. На посту главного тренера его сменил Николай Писарев. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд: три в РПЛ и одно в Кубке России с общим счетом 2:12. После этого подмосковный клуб объявил об отставке специалиста. Затем в начале сентября "Химки" возглавил Спартак Гогниев. С ним команда пока также не одержала ни одной победы в чемпионате и Кубке России.
Подмосковный клуб идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице национального первенства, набрав за 15 туров девять очков. На счету "Химок" две победы, три ничьих и десять поражений.
Ранее бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о выступлении подмосковной команды по итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Для меня "Химки" — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они" — сказал Юран.