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33 минуты назад

​Пике отказался от денег по контракту с «Барселоной»

Евро-футбол.Руиещё 4

Защитник Херард Пике объявил об уходе из «Барселоны». Судя по всему, 35-летний испанец завершает футбольную карьеру. Журналист Сике Родригес сообщает в социальных сетях о том, что Пике отказался от денег за оставшийся срок контракта с каталонским клубом. Также журналист подметил интересую деталь из прощального видео Пике.

Пике чемпионат мира не нужен
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Обратите внимание, что Пике находится в президентской ложе, когда говорит, что вернётся. Это не совпадение», - написал журналист.

Напомним, что Херард Пике является воспитанником «Барселоны». Также в своей карьере он поиграл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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