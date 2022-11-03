Пике чемпионат мира не нужен

Защитник Херард Пике объявил об уходе из «Барселоны». Судя по всему, 35-летний испанец завершает футбольную карьеру. Журналист Сике Родригес сообщает в социальных сетях о том, что Пике отказался от денег за оставшийся срок контракта с каталонским клубом. Также журналист подметил интересую деталь из прощального видео Пике.

«Обратите внимание, что Пике находится в президентской ложе, когда говорит, что вернётся. Это не совпадение», - написал журналист.