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1 час назад

Соболев: игроки «Спартака» не ощущают, что Федун продал клуб. Он постоянно на связи

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношении к уходу бывшего президента и владельца клуба Леонида Федуна и о том, что 66-летний бизнесмен продолжает присутствовать в жизни команды. «Уход Федуна, пожалуй, главное потрясение для «Спартака» в XXI веке. Но мы не ощущаем, что он ушёл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб. Я его с днём рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всё — не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол — ничего такого», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову. Напомним, Федун объявил об уходе из «Спартака» в августе 2022 года.

Соболев: игроки «Спартака» не ощущают, что Федун продал клуб. Он постоянно на связи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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