Все чемпионаты мира по футболу по годам: история проведения

Чемпионат мира по футболу – это один из самых значимых турниров в футбольном мире. Он проводится под эгидой ФИФА раз в четыре года и имеет почти вековую историю. Об истории проведения чемпионатов, командах-победителях и лучших бомбардирах в материале «Рамблера».

Фото: Unsplash Unsplash

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года. Турнир прерывался только на период с 1942-1946 гг. из-за Второй мировой войны.

Рамблер

Рамблер

Первый чемпионат мира по футболу

Впервые ЧМ по футболу под эгидой ФИФА был проведен в Уругвае. Право на его проведение страна завоевала благодаря победам на двух Олимпийских играх.

Изначально на право проведения спортивного мероприятия претендовали пять стран — Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Уругвай. Однако большинством голосов победил именно Уругвай. Федерация страны пообещала выполнить все финансовые условия ФИФА, напоминает «Академик».

Однако из-за того, что в 30-х годах прошлого века путешествие из Европы в Америку было длительным и дорогим, организаторам с трудом получилось уговорить участвовать в турнире четыре европейские команды: Франции, Бельгии, Румынии и Югославии. В общей сложности в первом чемпионате мира по футболу участвовали 13 команд, и даже не возникло необходимости в отборочном турнире. В итоге в финале встретились Уругвай и Аргентина. Команда страны-хозяйки чемпионата выиграла со счетом 4 – 2.

Послевоенный чемпионат

Минимальное количество команд – 13 – было и на первом послевоенном чемпионате мира 1950 года в Бразилии. Бразильцы настолько были уверены в своей победе на турнире, что заранее изготовили золотые медали с именами игроков и написали победную песню в свою честь.

Вечерняя газета из Рио-де-Жанейро O Mundo еще до финала опубликовала на первой странице фото сборной Бразилии с подписью «Это – чемпионы мира». Однако в итоге победу одержала команда Уругвая, отмечает go-sport.ru.

Этот день - 16 июля - был объявлен в Уругвае национальным праздником, который с тех пор отмечают ежегодно. После поражения от уругвайцев сборная Бразилии навсегда отказалась от традиционных на тот момент цветов футбольной формы - белые футболки с синим воротником, белые трусы и гетры. Сейчас бразильские футболисты выступают в форме цветов национального флага, пишет sports.ru.

Кто одержал больше всего побед на ЧМ по футболу?

Несмотря на поражение от Уругвая в домашнем чемпионате мира, бразильцы по праву гордятся тем, что их сборная пять раз становилась победителем турнира.

На втором месте в этом зачете – команды Италии и Германии, которые завоевывали Кубок мира четыре раза. Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, по одному разу чемпионат выигрывали Англия и Испания. Франция является действующим чемпионом мира.

В этом году «мундиаль» примет Катар. Игры пройдут с 20 ноября по 18 декабря. Нынешний действующий формат состоит из 32 сборных. Впервые он был представлен на ЧМ-1998 во Франции. В 2026 году в финальной части чемпионата должны принять участие 48 сборных. Россия в этом году к отборочным матчам на чемпионат мира допущена не была.

Лучшие бомбардиры ЧМ

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является нападающий сборной Германии Мирослав Клозе. Он забил 16 голов. Пять из них - на ЧМ-2002, еще пять на чемпиона в 2006, четыре на ЧМ-2010 и еще два на золотом для сборной Германии чемпионате мира в 2014 году.

Второе место занимает бразилец Роналдо, на счету которого 15 забитых мячей в рамках чемпионата мира по футболу.

Еще одним рекордсменом чемпионатов мира по футболу является Пеле. Он единственный игрок в истории, выигравший три «мундиаля». Сборная Бразилии с Пеле в составе завоевывала золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах. Кроме того, Пеле – один из трех футболистов наряду с немцами Уве Зеелером и Мирославом Клозе, который забивал на четырех чемпионатах мира, пишет «Чемпионат».