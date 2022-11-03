Футболист «Спартака» Мозес рассказал, когда вернется на поле после травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о процессе восстановления после травмы ахилла.
Нигерийский игрок получил травму в начале августа в матче 4 го тура МИР РПЛ с «Уралом». «Спартак» сообщал, что восстановление Мозеса займет примет примерно шесть месяцев.
— Как проходит твоя реабилитация? Как ты восстанавливался и где?
— Восстановление проходит очень хорошо. Я доволен. Что касается моей травмы, то повреждение ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это тоже часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, и я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению. Самое главное сейчас — не сбавлять этот темп, работать изо всех сил. Конечно, контролируя при этом, что с моей ногой все нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее.
— Когда ты рассчитываешь полноценно вернуться на поле?
— У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идет как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, я смогу работать с командой на зимних сборах в Дубае.
— Помогла ли тебе поддержка болельщиков и одноклубников во время восстановления?
— Конечно! Добрые слова от фанатов, партнеров, тренеров и других людей из клуба значили для меня очень много. Подобное дает дополнительный заряд и двигает тебя вперед. Хочется восстановиться еще быстрее. Поэтому очень благодарен всем за поддержку.
— Как ты можешь объяснить эту травму?
— Кто знает? Это такой тип травм, причину которого однозначно назвать нельзя. И если опросить разных физиотерапевтов и врачей, то можно услышать самые разные мнения. Ясно одно: это футбол, и такие вещи в нем случаются. Сегодня я стараюсь думать только о будущем. О том, как скорее вернуться в игру. Не пересматриваю видео момента, в котором сломался. И не размышляю, почему это случилось. От травм не застрахован никто, многие игроки проходят через подобное или проблемы с коленями. Сейчас я очень хочу снова начать полноценно тренироваться, набрать хорошую форму, чтобы опять помогать команде, — сказал Мозес в интервью клубному Youtube каналу.
В нынешнем сезоне 31 летний футболист провел четыре матча в МИР РПЛ и забил два мяча. Его контракт с «красно белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.