Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
51 минуту назад

Футболист «Спартака» Мозес рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы

Матч ТВиещё 1

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о процессе восстановления после травмы ахилла.

Футболист «Спартака» Мозес рассказал, когда вернется на поле после травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нигерийский игрок получил травму в начале августа в матче 4 го тура МИР РПЛ с «Уралом». «Спартак» сообщал, что восстановление Мозеса займет примет примерно шесть месяцев.

Видео дня

— Как проходит твоя реабилитация? Как ты восстанавливался и где?

— Восстановление проходит очень хорошо. Я доволен. Что касается моей травмы, то повреждение ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это тоже часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, и я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению. Самое главное сейчас — не сбавлять этот темп, работать изо всех сил. Конечно, контролируя при этом, что с моей ногой все нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее.

— Когда ты рассчитываешь полноценно вернуться на поле?

— У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идет как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, я смогу работать с командой на зимних сборах в Дубае.

— Помогла ли тебе поддержка болельщиков и одноклубников во время восстановления?

— Конечно! Добрые слова от фанатов, партнеров, тренеров и других людей из клуба значили для меня очень много. Подобное дает дополнительный заряд и двигает тебя вперед. Хочется восстановиться еще быстрее. Поэтому очень благодарен всем за поддержку.

— Как ты можешь объяснить эту травму?

— Кто знает? Это такой тип травм, причину которого однозначно назвать нельзя. И если опросить разных физиотерапевтов и врачей, то можно услышать самые разные мнения. Ясно одно: это футбол, и такие вещи в нем случаются. Сегодня я стараюсь думать только о будущем. О том, как скорее вернуться в игру. Не пересматриваю видео момента, в котором сломался. И не размышляю, почему это случилось. От травм не застрахован никто, многие игроки проходят через подобное или проблемы с коленями. Сейчас я очень хочу снова начать полноценно тренироваться, набрать хорошую форму, чтобы опять помогать команде, — сказал Мозес в интервью клубному Youtube каналу.

В нынешнем сезоне 31 летний футболист провел четыре матча в МИР РПЛ и забил два мяча. Его контракт с «красно белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол,Виктор Мозес,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители