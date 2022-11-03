Футболист «Спартака» Мозес рассказал, когда вернется на поле после травмы

— Кто знает? Это такой тип травм, причину которого однозначно назвать нельзя. И если опросить разных физиотерапевтов и врачей, то можно услышать самые разные мнения. Ясно одно: это футбол, и такие вещи в нем случаются. Сегодня я стараюсь думать только о будущем. О том, как скорее вернуться в игру. Не пересматриваю видео момента, в котором сломался. И не размышляю, почему это случилось. От травм не застрахован никто, многие игроки проходят через подобное или проблемы с коленями. Сейчас я очень хочу снова начать полноценно тренироваться, набрать хорошую форму, чтобы опять помогать команде, — сказал Мозес в интервью клубному Youtube каналу.