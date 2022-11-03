Экс-футболист сборной России рассказал, как преобразился «Спартак» без Федуна

«После ухода Федуна «Спартак» преобразился. Вокруг клуба стало меньше скандалов и бессмысленной болтовни. Не знаю, насколько можно связывать этот факт с уходом Федуна, но в «Спартаке» стало спокойнее что ли. И на футбольном поле сразу результат пошел», — цитирует Канчельскиса Sport24.