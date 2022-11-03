Экс-футболист сборной России рассказал, как преобразился «Спартак» без Федуна

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, как изменился московский «Спартак» после ухода владельца клуба Леонида Федуна.
«После ухода Федуна «Спартак» преобразился. Вокруг клуба стало меньше скандалов и бессмысленной болтовни. Не знаю, насколько можно связывать этот факт с уходом Федуна, но в «Спартаке» стало спокойнее что ли. И на футбольном поле сразу результат пошел», — цитирует Канчельскиса Sport24.
Напомним, 22 августа Федун покинул «Спартак». 100% акций, а также арену клуба выкупила компания «Лукойл» — многолетний спонсор команды. Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 30 октября в Москве, «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичное «Торпедо». Единственный мяч в игре на 50-й минуте забил нападающий Квинси Промес.
Благодаря этой победе «Спартак» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ. После десятой победы в чемпионате подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка.