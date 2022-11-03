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3 ноября

Чемпионат мира по футболу 1930: все о первом ЧМ

Алиса Селезнёва

Первый международный матч между командами Англии и Шотландии состоялся в 1872 году, но до первого чемпионата мира было еще очень далеко.

Чемпионат мира по футболу 1930: все о первом ЧМ
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Рамблер» рассказывает, когда состоялся первый мундиаль, как к нему готовились и какое развитие получил футбол.

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Что было раньше

Популярность футбола начала стремительно расти в конце XIX — начале XX веков. В 1900 и в 1904 годах футбольный турнир прошел в рамках летних олимпиад, но тогда соревнования были показательными, этот спорт еще не вошел в олимпийскую программу и медали футболистам не вручали.

Международная федерация футбола (ФИФА) планировала провести международный чемпионат в Швейцарии в 1906 году, но планам не суждено было сбыться. Зато в 1908 году футбол наконец вошел в список олимпийских видов спорта и сборные разных стран могли встретиться на турнире.

На этой и следующей олимпиаде победили британцы. Но ФИФА не торопилась признавать эти турниры международными чемпионатами. Впервые этой чести удостоился олимпийский турнир в 1924 году, тогда победа досталась уругвайцам, а в 1928 году они вновь одержали победу.

Чемпионат в Уругвае

Первый международный чемпионат прошел в 1930 году, тогда победила заявка Уругвая, другие страны — Италия, Швеция, Испания, Нидерланды — сняли свои заявки, но это вовсе не значит, что Уругвай не заслужил этого. К тому же, власти страны обещали построить 90-тысячный стадион специально к мундиалю.

wikipedia.org

Стадион «Сентенарио» был построен, несмотря на экономические трудности, с которыми пришлось столкнуться стране.

Кто приехал на первый чемпионат мира по футболу

Всего в турнире участвовали сборные 13 стран — семь из Южной Америки, две из Северной Америки и четыре из Европы.

Представителям европейских стран было сложно добраться до Уругвая, так как тогда существовало только морское сообщение между континентами.

Страны-участницы

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Боливия
  • Чили
  • Парагвай
  • Перу
  • Уругвай
  • Мексика
  • США
  • Бельгия
  • Франция
  • Румыния
  • Югославия

Этот чемпионат стал первым и единственным, на котором не проводилась предварительная квалификация. Но правила были похожи на современные. Команды разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. В каждой группе определили сильнейших, между которыми были разыграны призовые места.

Кто с кем играл

В полуфиналах встретились Уругвай и Югославия, а также Аргентина и США. А в финале бились уругвайцы и аргентинцы.

Победа досталась команде Уругвая, которая в очередной раз защитила титул сильнейшей команды мира. Напомним, что до этого Уругвай выигрывал на двух олимпиадах.

Кубок победителям

Специально к этому чемпионату был изготовлен кубок, который получил название «Богиня Победы». Это восьмиугольная чаша высотой 35 сантиметров и весом 3,8 килограмма из позолоченного серебра 925-й пробы на основании из лазурита. Чашу поддерживает древнегреческая богиня победы Ника.

Матч за третье место

На первом чемпионате мира матч за третье место не проводился. Правда существует версия, что это Югославия отказалась играть с США из-за того, что была недовольна судейством в матче с Уругваем. Тогда бронзовые медали вручили обеим командам. Но есть мнение, что третье место заслужила команда Югославии, которая проиграла победителю турнира. Другие считают, что распределяться места должны по очкам, и больше очков набрала команда США.

Футбол,
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