Чемпионат мира по футболу 1930: все о первом ЧМ

Первый международный матч между командами Англии и Шотландии состоялся в 1872 году, но до первого чемпионата мира было еще очень далеко.

«Рамблер» рассказывает, когда состоялся первый мундиаль, как к нему готовились и какое развитие получил футбол.

Видео дня

Что было раньше

Популярность футбола начала стремительно расти в конце XIX — начале XX веков. В 1900 и в 1904 годах футбольный турнир прошел в рамках летних олимпиад, но тогда соревнования были показательными, этот спорт еще не вошел в олимпийскую программу и медали футболистам не вручали.

Международная федерация футбола (ФИФА) планировала провести международный чемпионат в Швейцарии в 1906 году, но планам не суждено было сбыться. Зато в 1908 году футбол наконец вошел в список олимпийских видов спорта и сборные разных стран могли встретиться на турнире.

На этой и следующей олимпиаде победили британцы. Но ФИФА не торопилась признавать эти турниры международными чемпионатами. Впервые этой чести удостоился олимпийский турнир в 1924 году, тогда победа досталась уругвайцам, а в 1928 году они вновь одержали победу.

Чемпионат в Уругвае

Первый международный чемпионат прошел в 1930 году, тогда победила заявка Уругвая, другие страны — Италия, Швеция, Испания, Нидерланды — сняли свои заявки, но это вовсе не значит, что Уругвай не заслужил этого. К тому же, власти страны обещали построить 90-тысячный стадион специально к мундиалю.

wikipedia.org

Стадион «Сентенарио» был построен, несмотря на экономические трудности, с которыми пришлось столкнуться стране.

Кто приехал на первый чемпионат мира по футболу

Всего в турнире участвовали сборные 13 стран — семь из Южной Америки, две из Северной Америки и четыре из Европы.

Представителям европейских стран было сложно добраться до Уругвая, так как тогда существовало только морское сообщение между континентами.

Страны-участницы

Аргентина

Бразилия

Боливия

Чили

Парагвай

Перу

Уругвай

Мексика

США

Бельгия

Франция

Румыния

Югославия

Этот чемпионат стал первым и единственным, на котором не проводилась предварительная квалификация. Но правила были похожи на современные. Команды разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. В каждой группе определили сильнейших, между которыми были разыграны призовые места.

Кто с кем играл

В полуфиналах встретились Уругвай и Югославия, а также Аргентина и США. А в финале бились уругвайцы и аргентинцы.

Победа досталась команде Уругвая, которая в очередной раз защитила титул сильнейшей команды мира. Напомним, что до этого Уругвай выигрывал на двух олимпиадах.

Кубок победителям

Специально к этому чемпионату был изготовлен кубок, который получил название «Богиня Победы». Это восьмиугольная чаша высотой 35 сантиметров и весом 3,8 килограмма из позолоченного серебра 925-й пробы на основании из лазурита. Чашу поддерживает древнегреческая богиня победы Ника.

Матч за третье место