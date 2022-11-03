Чемпионат мира по футболу 1930: все о первом ЧМ

Первый международный матч между командами Англии и Шотландии состоялся в 1872 году, но до первого чемпионата мира было еще очень далеко.
«Рамблер» рассказывает, когда состоялся первый мундиаль, как к нему готовились и какое развитие получил футбол.
Популярность футбола начала стремительно расти в конце XIX — начале XX веков. В 1900 и в 1904 годах футбольный турнир прошел в рамках летних олимпиад, но тогда соревнования были показательными, этот спорт еще не вошел в олимпийскую программу и медали футболистам не вручали.
Международная федерация футбола (ФИФА) планировала провести международный чемпионат в Швейцарии в 1906 году, но планам не суждено было сбыться. Зато в 1908 году футбол наконец вошел в список олимпийских видов спорта и сборные разных стран могли встретиться на турнире.
На этой и следующей олимпиаде победили британцы. Но ФИФА не торопилась признавать эти турниры международными чемпионатами. Впервые этой чести удостоился олимпийский турнир в 1924 году, тогда победа досталась уругвайцам, а в 1928 году они вновь одержали победу.
Первый международный чемпионат прошел в 1930 году, тогда победила заявка Уругвая, другие страны — Италия, Швеция, Испания, Нидерланды — сняли свои заявки, но это вовсе не значит, что Уругвай не заслужил этого. К тому же, власти страны обещали построить 90-тысячный стадион специально к мундиалю.
Стадион «Сентенарио» был построен, несмотря на экономические трудности, с которыми пришлось столкнуться стране.
Всего в турнире участвовали сборные 13 стран — семь из Южной Америки, две из Северной Америки и четыре из Европы.
Представителям европейских стран было сложно добраться до Уругвая, так как тогда существовало только морское сообщение между континентами.
Этот чемпионат стал первым и единственным, на котором не проводилась предварительная квалификация. Но правила были похожи на современные. Команды разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. В каждой группе определили сильнейших, между которыми были разыграны призовые места.
В полуфиналах встретились Уругвай и Югославия, а также Аргентина и США. А в финале бились уругвайцы и аргентинцы.
Победа досталась команде Уругвая, которая в очередной раз защитила титул сильнейшей команды мира. Напомним, что до этого Уругвай выигрывал на двух олимпиадах.
Специально к этому чемпионату был изготовлен кубок, который получил название «Богиня Победы». Это восьмиугольная чаша высотой 35 сантиметров и весом 3,8 килограмма из позолоченного серебра 925-й пробы на основании из лазурита. Чашу поддерживает древнегреческая богиня победы Ника.
На первом чемпионате мира матч за третье место не проводился. Правда существует версия, что это Югославия отказалась играть с США из-за того, что была недовольна судейством в матче с Уругваем. Тогда бронзовые медали вручили обеим командам. Но есть мнение, что третье место заслужила команда Югославии, которая проиграла победителю турнира. Другие считают, что распределяться места должны по очкам, и больше очков набрала команда США.