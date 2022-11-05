Чемпионат мира по футболу: суть и история проведения ЧМ

Первый чемпионат мира по футболу состоялся в Уругвае в 1930 году, с тех пор турнир претерпел множество изменений.

«Рамблер» рассказывает, с чего все начиналось и по каким правилам проводят мундиаль сейчас.

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Первый чемпионат мира по футболу

Родиной футбола считается Англия, но первый чемпионат провели в Уругвае, тогда же победила страна-хозяйка турнира. Победа не стала неожиданностью ни для кого, сборная Уругвая побеждала дважды на летних олимпиадах — в 1924 и 1928 годах. В первом чемпионате участвовали тринадцать команд, большинство которых было из Южной Америки. Первый гол в истории чемпионатов мира принадлежит французу Люсьену Лорану.

Правила турнира

Сейчас сборная, прежде чем попасть на чемпионат мира, должна пройти отборочный турнир, который проводится местной федерацией футбола. Всего в ФИФА входят шесть федераций:

азиатская (АФК),

африканская (КАФ),

европейская (УЕФА),

североамериканская (КОНКАКАФ),

южноамериканская (КОНМЕБОЛ),

Океании (ОФК).

По итогам отборочного турнира к участию в чемпионате мира допускаются 32 страны-участницы. Финальный турнир проводится в одной стране и состоит из двух этапов: группового турнира и игр по кубковой системе на выбывание.

В групповом турнире команды разбиваются на восемь групп по четыре команды в каждой, состав которых определяют в ходе жеребьевки. За победу в матче команда получает три очка, за ничью — одно и за проигрыш — ноль. Две команды, набравшие наибольшее количество очков, выходят в финал. Таким образом остаются 16 команд, которые играют матчи на выбывание. Если до конца матч оканчивается ничьей, назначается дополнительное время — два тайма по 15 минут, если и это не помогло определить победителя, разыгрывают серию пенальти. Каждая команда получает право нанести пять ударов по воротам противника. Если счет все еще остается равным, дальше бьют пенальти до первого забитого мяча. Конечно же, самые зрелищные матчи — с серией пенальти под дождем.

Все награды чемпионата мира по футболу

Кроме кубка победителей на чемпионате мира разыгрываются следующие награды:

Золотая бутса — приз лучшему бомбардиру турнира;

Золотой мяч — приз лучшему игроку турнира;

Приз Льва Яшина — лучшему голкиперу;

Приз справедливой игры ФИФА — команде, лучше всего соблюдавшей принципы справедливой игры;

Приз зрелищной игры — команде, показавшей самый зрелищный футбол на чемпионате; результат определяется народным голосованием;

Лучший молодой игрок чемпионата — награда для лучшего игрока чемпионата, чей возраст не превышал 21 год на начало года чемпионата.

Страны-хозяйки турнира