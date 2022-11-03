Петржела рассказал, сколько в месяц ему платили в «Зените»

«В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц - это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».