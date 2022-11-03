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51 минуту назад

​Холанн обошёл Мбаппе в рейтинге самых дорогих футболистов

Евро-футбол.Ру

Эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Теперь норвежца оценивают в 170 миллионов евро. Таким образом, Холанн вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов. Норвежец обошёл Килиана Мбаппе, чья оценочная стоимость после последнего пересмотра осталась прежней – 160 миллионов евро.

​Холанн обошёл Мбаппе в рейтинге самых дорогих футболистов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Тройку самых дорогих футболистов в мире по версии transfermarkt замыкает Винисиус Жуниор – бразилец оценивается в 120 миллионов евро.

Добавим, что оценочная стоимость Эрлинга Холанна по сравнению с прошлой оценкой выросла на 20 миллионов евро.

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