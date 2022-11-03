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1 час назад

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор

Чемпионат.comиещё 2

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьский сбор, в ходе которого состоится товарищеский матч с командой Таджикистана.

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ноябрьский сбор
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вратари: Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Илья Агапов («Пари НН»), Мингиян Бевеев («Урал»), Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов (все — «Ростов»), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр СолдатенковКрылья Советов»);

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Уткин, Даниил Глебов (оба — «Ростов»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Футбол,Арсен Захарян,Никита Кривцов,Сергей Пиняев,Максим Глушенков,Лечи Садулаев,Александр Сильянов,Данил Пруцев,Руслан Литвинов,Матвей Сафонов,Артем Макарчук,Александр Солдатенков,Федор Чалов,Даниил Уткин,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Александр Соболев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Зиньковский,Ильзат Ахметов,Антон Миранчук,Николай Комличенко,Вячеслав Караваев,Сергей Песьяков,Александр Селихов,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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