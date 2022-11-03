"Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" готовы купить Кварацхелию

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

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По информации инсайдера Николо Скиры, к 21-летнему футболисту проявляют интерес мадридский «Реал», «Ливерпуль», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Руководство считает своего игрока «неприкосновенным» и на данный момент не собирается продавать его.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из «Рубина» в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.