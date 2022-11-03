Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

"Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" готовы купить Кварацхелию

Газета.Ru

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

"Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" готовы купить Кварацхелию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации инсайдера Николо Скиры, к 21-летнему футболисту проявляют интерес мадридский «Реал», «Ливерпуль», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Руководство считает своего игрока «неприкосновенным» и на данный момент не собирается продавать его.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из «Рубина» в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.

В сезоне-2022/23 грузин забил за «Наполи» восемь голов и сделал восемь результативных передач в Серии А и Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в €35 млн.

Футбол,Динамо,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители