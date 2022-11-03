Пике объявил о завершении карьеры

Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил об уходе из каталонского клуба и завершении футбольной карьеры. Соответствующее видеозаявление он сделал у себя в социальных сетях, передает «Чемпионат».

«Вы, болельщики, дали мне все. Теперь, когда все детские мечты сбылись, я хочу сказать, что принял решение. Пора заканчивать свой путь. Я всегда говорил, что после "Барсы" другой команды не будет, так и есть», — сказал Пике.

При этом полностью бросать футбол Пике не намерен, он планирует переквалифицироваться в болельщика каталонского ФК и таким образом и дальше поддерживать его.

«Передам свою любовь к "Барселоне" своим детям так же, как моя семья передала ее мне. И вы знаете меня — рано или поздно я вернусь. Увидимся на "Камп Ноу". "Барселона" навсегда», — заключил футболист.

Напомним, что за все время пребывания в ФК Пике выиграл восемь чемпионатов, семь Кубков и шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Кроме того он был признан лучшим защитником испанской Примеры, стал чемпионом мира и выиграл Евро-2012 в составе сборной страны.